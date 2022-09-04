İlçe sahilinden denize giren 25 yaşındaki Suriye uyruklu A.M'nin akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen A.M'nin ailesi de çalışmaları takip ediyor.

Ekiplerin gence ulaşma çalışmaları sürüyor.