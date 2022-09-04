Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da denize giren genç kayboldu
Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
İlçe sahilinden denize giren 25 yaşındaki Suriye uyruklu A.M'nin akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.
Olay yerine gelen A.M'nin ailesi de çalışmaları takip ediyor.
Ekiplerin gence ulaşma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Sahil Sahil Güvenlik
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