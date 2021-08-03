Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Alevleri söndürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere tüm yetkililer bir haftadır var gücüyle çalışıyor.

Orman yangınları insanların canını tehdit ettiği kadar ormanlarda yaşayan binlerce hayvanın da hayatını olumsuz etkiliyor. Ekiplerin, yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisi için çalışmaları devam ediyor. Hayvan ambulansları, bakım ve tedavilerde koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlıyor.

Peki orman yangınlarında zarar gören hayvanları gördüğümüzde nasıl hareket etmeliyiz?

Isparta Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Bütüner, zarar görmüş hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini TRT Haber'de anlattı.

Yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Hayvan ambulansları, bakım ve tedavilerde koordinasyonu sağlıyor. Isparta Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Bütüner, zarar görmüş hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/LKEcjAfX9X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021





"Yanan bir hayvan görüldüğünde en yakın kriz noktasına haber verilmeli"

Isparta Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Bütüner konuyla ilgili olarak, “Yangının yeri tespit edildikten sonra öncü grup olan arazözler ve itfaiye ekipleri yangın bölgesine gidiyor. Eğer yerleşim yeri varsa bize acilen haber veriyorlar. Biz de bölgeye intikal ediyoruz. Bölgede yanmaya maruz kalmış hayvan varsa ilk müdahalemizi yapıyoruz. Yerleşim yeri yoksa da yangın bölgesine giderken bölgede yanan hayvanların olup olmadığını kontrol ederek ilerliyoruz” dedi.

Bütüner, yanan bir yaban hayvan görüldüğünde en yakın kriz noktasına gidilmesi gerektiğini belirterek, "Kriz noktası da bize ulaşıyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bölgenin tespitini yaparak ivedi bir şekilde olay yerine ulaşıyoruz" diye anlattı.

Tedavisi yapılan hayvanlar barınaklara ya da milli parklara götürülüyor

Bütüner, orman yangınlarında tespit ettikleri hayvanlarda ilk olarak travma, yanık ve genel durum kontrolü yapıldığını söyleyerek, "Hayvanlara acil şekilde müdahale ederek, gerekli ilaçlamalarını yapıyoruz. Daha sonra hayvanı ambulansa alarak en yakın barınağa ya da yabani bir hayvan olduğu zaman da milli parklara teslim ediyoruz" şeklinde açıkladı.

"Hayvanları hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırıyoruz"

Yerleşim yerlerindeki besicilerin hayvanlarına da gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Bütüner, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Bütüner, veteriner hekimler olarak orman yangınlarında her zaman göreve hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

