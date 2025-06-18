Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

"Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, Edirne Valisini, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

