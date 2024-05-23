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Türkiye
TRT Haber 23.05.2024 08:52

Organize suç örgütüne "Mahzen-48" operasyonu: 9 gözaltı

İzmir’de düzenlenen “Mahzen-48” operasyonunda elebaşılığını “kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütüne "Mahzen-48" operasyonu: 9 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de “Mahzen-48” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, 6136 sayılıOrg kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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İzmir Suç Örgütü Ali Yerlikaya
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