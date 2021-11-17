Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Organ bağışıyla 6 hasta hayata tutunacak
[Fotoğraf-AA]
Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organları, 6 hastaya umut olacak.
Giresun'da tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Haliloğlu'nun kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri ve korneaları Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince Samsun'a, karaciğeri ise askeri helikopterle Erzurum'a götürüldü.
Haliloğlu'nun bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek.
Etiketler: Giresun Organ Nakli
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