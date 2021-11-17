Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Aydın'da 998 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın Kuşadası'nda düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen 396 bronz sikke, 170'i Miletos, 185'i Roma, 166'sı Orta Çağ, 77'si de Büyük İskender dönemine ait toplam 598 gümüş sikke, Bizans dönemine ait 4 altın sikke ve 2 altın küpe ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın Kaçakçılık Tarihi Eser
Son Haberler
- 21:36
- 21:51
- 21:34
- 21:31
- 21:57
Sıradaki Haber
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz