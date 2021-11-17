Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen 396 bronz sikke, 170'i Miletos, 185'i Roma, 166'sı Orta Çağ, 77'si de Büyük İskender dönemine ait toplam 598 gümüş sikke, Bizans dönemine ait 4 altın sikke ve 2 altın küpe ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.