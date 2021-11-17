Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fethiye'de cips kutusundan kokain çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada cips kutusu içerisinde 90 gram kokain ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yaptığı çalışma kapsamında, Fethiye girişinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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