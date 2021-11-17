Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yaptığı çalışma kapsamında, Fethiye girişinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.