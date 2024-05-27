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Türkiye
AA 27.05.2024 10:58

Orfoz balığı avlanan tekneye ceza

Kemer ilçesindeki Phaselis Koyu'nda avlanması yasak türlerden orfoz balığı avlandığı tespit edilen tekneye sahil güvenlik tarafından idari para cezası uygulandı.

Orfoz balığı avlanan tekneye ceza
[Fotograf: AA]

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde Tekirova Mahallesi Phaselis Koyu'nda bir teknede orfoz balığı avlandığını tespit etti. Tekneye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası kesildi.

70 santimetreden 1,5 metreye kadar değişen boylarda olabilen orfoz avı sınırlandırılmış balıklar arasında bulunuyor. Etobur olan ve yaşadığı bölgelerde besin zincirinin tepesinde bulunan orfoz, son yıllarda zıpkınla ve diğer yöntemlerle bilinçsiz avlanmaya maruz kalması sebebiyle soyunun devamlılığı tehlike altına giren türler arasında sıralanıyor.

Akdeniz'deki popülasyonu hızla azalan orfoz, "Bern Sözleşmesi" kapsamında Akdeniz ülkeleri tarafından koruma altında tutuluyor. Türkiye'de de 1 Eylül 2020 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında orfozun iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak.

Öte yandan su ürünlerinin sürdürülebilirliği ve çeşitliliğinin korunmasına yönelik denetim ve kontrollere aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik 2024 yılında icra edilen kontrollerde 42 yasal işlemde toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Antalya Balıkçılık Kaçak Avcılık Su Ürünleri Sahil Denetim
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