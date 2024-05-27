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Türkiye
AA 27.05.2024 10:14

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü gözaltında

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği tespit edildi. Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü gözaltında

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mersin'de zincirleme kaza: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 10 ölü, 40 yaralı

Otobüs şoförü gözaltında

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Vali Pehlivan'dan yaralılara ziyaret

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

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