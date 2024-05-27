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Türkiye
TRT Haber 27.05.2024 08:21

"Mahzen-49" operasyonuyla organize suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

"Mahzen-49" operasyonuyla organize suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-49" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Elebaşı dahil 30 kişi gözaltında

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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