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Türkiye
DHA 27.05.2024 07:26

İstanbul'da rögar patlaması: Dairenin duvarı yıkıldı

İstanbul Esenler'de binanın önündeki rögarda patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

İstanbul'da rögar patlaması: Dairenin duvarı yıkıldı

Saat 05.00 sıralarında Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın önünden geçen rögarda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında binanın giriş katındaki dairenin duvarı hasar gördü. Patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Patlamanın sebebi araştırılıyor

Adrese giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde ve duvarı yıkılan dairede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine giden İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki gazı ve elektriği kesti. İGDAŞ ekipleri rögarda ölçüm yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri patlamanın sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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