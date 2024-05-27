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Türkiye
İHA 27.05.2024 06:47

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 gözaltı

Erzincan’da kaçakçılık operasyonlarında 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile operasyon yapıldı.

5 şüpheliye ait 4 iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan 4573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 73 adet elektronik sigara likidi, 110.215 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 143.800 dal bandrolsüz boş makaron, 34 kg 600 gram kıyılmış tütün, 573 adet mükerrer bandrollü toplam 90,05 kg tütün, 15.6 kg nargile tütünü, 1 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ekipler tarafından 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Erzincan Kaçakçılık
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