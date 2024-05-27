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Türkiye
AA 27.05.2024 09:53

Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."

 

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