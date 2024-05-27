Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."
Çanakkale Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/TkM4Jih6Uy— KEGM (@kiyiemniyet) May 26, 2024