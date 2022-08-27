Ordu'da kentin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak için Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmi denemesi yapıldı. Büyük yankı uyandırdığı belirtilen deneme çalışmaları bu yıl da sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu, mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen sundu.

''Turist sayısını artırmak için önemli rol oynayacak''

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, söz konusu çalışmanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Suyabatmaz, Perşembe Yaylası'nın sıcak hava balonu turizmine son derece elverişli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Doğasıyla, havasıyla güven içerisinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık turist uçurabilme noktasında son adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu adımın hem Ordu'nun ekonomisini canlandırmasında hem de gelecek olan turist sayısını artırmak adına en önemli rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz."