Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda bıraktığı çöpleri topladı.

2 gün süren temizlik çalışmasında 200 torba çöp toplandı.

Ekipler, çöplerini geride bırakan mevsimlik tarım işçilerine ve piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Karadeniz şivesi ile "Atma daa" yazdı.

Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, her vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Yol kenarlarına, piknik alanlarına ve doğaya çöp atılmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Özyurt, "İçinde çöplerin bulunduğu torbalarla yeşillik alana Karadeniz şivesiyle, ‘Atma daa’ yazıp, üzgün yüz emojisi koyarak, doğaya daha saygılı olunması adına farkındalık oluşturmak istedik" dedi.