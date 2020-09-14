Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Helikopterin yanı sıra çok sayıda araç ve personelle müdahale edilen yangın ilerleyen saatlerde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın depo kısmındaki alevler gece boyu sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Depodaki yangın da geç saatlerde kontrol altına alınırken, fabrikadaki yangın yaklaşık 24 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle hasar oluşan ve büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelen fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.