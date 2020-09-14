Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kargo şirketine operasyon: 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine operasyon düzenleyen polis, gıda paketinin tabanına zulalanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirdi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kargo şirketine düzenlenen baskında, narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı.
Aramada gıda kolisi tabanında zulalanan 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç tutuklandı.
Etiketler: Van kargo şirketi İpekyolu eroinSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:23
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