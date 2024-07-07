Parçalı Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.07.2024 17:34

Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

İkizce ilçesinde de şiddetli yağış hasara neden oldu

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Başkan Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

ETİKETLER
Ordu Sağanak Sel Yağış
Sıradaki Haber
35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
İzmir'de otomobilde çıkan yangın makilik alana sıçradı
17:36
35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
17:29
Ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı
17:18
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek
17:16
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
16:53
Kontrolden çıkan otomobil, metro istasyonu girişine düştü
Polis ve gümrük personelinden Kapıkule'de yoğun mesai
Polis ve gümrük personelinden Kapıkule'de yoğun mesai
FOTO FOKUS
Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp halay çekti
Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp halay çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ