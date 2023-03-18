Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Efirli Mahallesi'nde, Necati Yıldız yönetimindeki kamyonet ile Okan Cinek idaresindeki otomobil çapıştı.
Kazada sürücüler Yıldız ve Cinek ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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