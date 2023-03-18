Gülük Mahallesi'ndeki apartman dairesinde bir araya gelen yabancı uyruklu akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan H.E.H, M.E.H, H.E.H, A.E.H. ve H.E.H. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.