Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de akrabalar arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 5 yaralı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Gülük Mahallesi'ndeki apartman dairesinde bir araya gelen yabancı uyruklu akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaralanan H.E.H, M.E.H, H.E.H, A.E.H. ve H.E.H. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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