Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 2 kişi hastanelik oldu
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Karakeçili ilçesinde yaşayan A.T. ve M.T., kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen 2 kişi, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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