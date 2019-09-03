Ordulu çiftçi Mustafa Yıldız, 2004 yılında evinin karşı yamacından fındık bahçesi satın aldı. Fakat karşı ilçedeki arazinin yolunun olmaması nedeniyle Yıldız araziyle evi arasındaki ulaşımı teleferikle sağlıyor.

2 ton fındık dakikalar içinde harmanda

Vadideki 2 yamacın arasına bin 30 metre uzunluğunda hat çeken ve teleferik kuran çiftçi Yıldız şunları söyledi:

"O arazi Gürgentepe ilçesine ait bir arazi. Bulunduğum yer Çatalpınar'a ait. Şu 150-200 metre karşıda aradan bir dere geçiyor, orası da Çamaş ilçesine ait bir arazi. Ulaşım imkanlar Karadeniz coğrafyasında çok zor. Bu ulaşım imkanları da olmazsa belki de kaderine terk edilecek bu bağ bahçe."

Her yıl hasat zamanı 2 ton fındık teleferikle evinin önündeki harmana ulaşıyor. Teleferiği sadece Yıldız kullanmıyor, komşuları da faydalanıyor. Bu sayede 25 ton fındık bir ilçeden başka bir ilçeye kısa sürede taşınıyor.

Bölgede şu an 8 teleferik bulunuyor. Hedef, 3 teleferiğin daha kurulması.

Haber: Selim Gürcan Becioğlu