Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu
[Fotograf: DHA]
Ordu’nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu. Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.
Gölevi Mahallesi mevkiinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi.
Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi.
Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Ordu
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