140 yıl önce tuvale aktarılan bir hikaye, Yahudi prenses Salome ve Yahya peygamberin ölümünü anlatan bir tablo…

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 1881 yılında yapılan bir tablo ele geçirildi.

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde yapılan incelemede, tablonun orijinal olduğu anlaşıldı.

Tokat Kültür Ve Turizm Müdürü Adem Çakır, “Hırsızlar tarafından çalınarak yurt dışına götürmek üzereyken kolluk kuvvetlerimizin takibiyle ele geçildi ve şu an davası devam ediyor. Muhtemelen de taşınır kültür varlığı olarak tescillerini müzemizde korumaya alındık.

Tablonun maddi değerini tespit etmek için çalışmalar sürüyor

Tablo, Alman asıllı ressam Berntzwiller imzası taşıyor. Müzede muhafaza edilen tablo, gören ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Tablonun maddi değerini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

