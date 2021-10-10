Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çatı yangını
Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi 1969. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bu arada, binanın 5. katında oturan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, tüm ısrarlara rağmen binadan çıkmadı.
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