Arıcıların yüzü, sözleşmeli üreticilik projesiyle güldü. Sivas Tozanlı Vadisinde tonlarca bal üretildi. Sivas valiliği, çiftçilerin ürünlerini pazarlamak ve çiftçinin gelir seviyesini arttırmak amacıyla proje başlattı.

Proje kapsamında arıcılara kovan desteği yapıldı. 2 yıldır süren çalışmanın ardından arıcılardan ilk bal alımı gerçekleşti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "İlk etapta 12 ton balımızı yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde para ödeyerek satın aldık. İlk oldu arıcılıktaki faaliyetimiz daha doğrusu bal alımını ilk defa gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Tozanlı Vadisi Balı markalaşacak

Alınan ballar, Sivas Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren SİVTAŞ şirketi tarafından “Tozanlı Vadisi Balı” adıyla markalaşacak.

Arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye ikincisi olan Sivas, oluşturulan yeni markayla ihracat yapmayı hedefliyor.

Proje kapsamında gelecek yıl 100 bin ton bal rekoltesi hedefleniyor.

