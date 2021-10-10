Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti.
Veli ve Dursun Dinçer çiftinden bir süredir haber alamayan çocukları, İmrahor Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
Çifti evde hareketsiz halde bulan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Dinçer çiftinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini belirledi.
Çiftin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenazelerin, Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: Antalya Soba Zehirlemesi
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