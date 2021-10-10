Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su altında kalan yerleşim yerini dalgıçlar görüntüledi
Birecik Barajı altında kalan Halfeti eşsiz doğası ile ilgi görüyor. Tarihi ilçenin su altında kalan yerleşim bölgesi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalışta, eski Halfeti'den izler taşıyan kareler ve yazılı mermer tabletler de su altına bırakıldı.
Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti saklı bir cennet gibi. 21 yıl önce Birecik Su altındaki yerleşim yerinin çevresi tekne turları ile gezilebiliyor.
Doğa harikası bölgenin su altı güzellikleri de görülmeye değer. "Su Altındaki Hafıza" projesi kapsamında dalgıçlar Halfeti'ye dalış yaptı.
Dalgıçlar Halfeti'de dalış yaptı
Su altında kalan evler, okul binası ve mezarlık dalgıçlar tarafından görüntülendi.
Şair ve sanat direktörü Nihat Özdal tarafından hazırlanan mermer tabletler ile eski Halfeti'den izler taşıyan kareler de suya bırakıldı.
Eşsiz doğası ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti'de dalış turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.
Etiketler: Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Kocaeli'de yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz