Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti saklı bir cennet gibi. 21 yıl önce Birecik Su altındaki yerleşim yerinin çevresi tekne turları ile gezilebiliyor.

Doğa harikası bölgenin su altı güzellikleri de görülmeye değer. "Su Altındaki Hafıza" projesi kapsamında dalgıçlar Halfeti'ye dalış yaptı.

Dalgıçlar Halfeti'de dalış yaptı

Su altında kalan evler, okul binası ve mezarlık dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Şair ve sanat direktörü Nihat Özdal tarafından hazırlanan mermer tabletler ile eski Halfeti'den izler taşıyan kareler de suya bırakıldı.

Eşsiz doğası ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti'de dalış turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.