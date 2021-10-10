Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da aşı çadırına zarar verildi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da yeni tip koronavirüsaşı çadırına zarar verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Meydanı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırına gece giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki malzemelere zarar verdi.
Sabah çadıra geldiklerinde olayı fark eden görevliler, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Giresun Koronavirüs Aşısı
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