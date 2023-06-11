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Türkiye
AA, TRT Haber 11.06.2023 17:46

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye 5 roket düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristlerce atılan 5 roket düştü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye 5 roket düştü
[Fotograf: AA]

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

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