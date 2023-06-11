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Türkiye
TRT Haber 11.06.2023 17:33

Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın da İç Anadolu, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış var. Hava sıcaklığının da 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek

Haziran ortasına yaklaşılırken yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

Yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığı ise yağış alan yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.  

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