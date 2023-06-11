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Türkiye
AA 11.06.2023 17:27

Başakşehir'de fabrika yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın devam ediyor. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, binada çökmelere de neden oldu.

Başakşehir'de fabrika yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor
İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken, ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

Başakşehir'de fabrika yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Çökmeler meydana geldi

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, araçların bu caddeye girmesine izin vermiyor.

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