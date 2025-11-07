Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.11.2025 10:55

Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atan bir grup genç, belediyenin kamera takip sistemiyle tespit edildi. Gençler, zabıta ekipleri gözetiminde kirlettikleri yeri temizledikten sonra haklarında idari para cezası işlemi yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamusal alanda yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atan bir grup genç, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarıyla tespit edildi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri, gençlere önce kirlettikleri alanı temizletti, ardından Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uyguladı.

İnegöl Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzleme ve Değerlendirme Merkezi ekipleri, 7/24 esasına göre yaptıkları kamera denetimleri sırasında Merkez Park'ta bir grup gencin çevreyi kirlettiğini belirledi.

Kameralardan gençlerin oturdukları alana çekirdek kabuklarını atarak çevre kirliliğine neden olduğunu tespit eden merkez yetkilileri, durumu saha görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gençleri uyararak kendilerine süpürge ve faraş verdi. Gençler, zabıta ekiplerinin gözetiminde kirlettikleri alanı temizledi.

Temizlik işleminin ardından, gençlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Çevreyi Kirletme" maddesi kapsamında idari yaptırım kararı uygulandı.

Zabıta ekipleri, gençlere çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

ETİKETLER
Bursa Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
Denizli'de traktör devrildi, karı koca hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
11:19
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
11:20
Artvin'de Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan
11:11
Yılın son enflasyon raporu açıklandı
11:02
Bakan Tekin: Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyoruz
10:52
Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
FOTO FOKUS
TRT World 10 yaşında
TRT World 10 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ