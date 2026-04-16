Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2026 20:46

Okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da okul ismi vererek saldırı planladığını paylaşan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşımları yapanın Ü.O. olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.İ'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Dezenformasyon Sosyal Medya Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:45
Polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
20:48
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
20:31
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 23. duruşması sona erdi
20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
20:10
Küba lideri Canel, ABD'nin askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ