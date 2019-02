Yıllarca şiddet gördüm, hakarete uğradım, köle gibi yaşamak zorunda kaldım. Özgürlüğü, cezaevinde tattım. Yıllarca kendisini Adnan Hoca olarak tanıtan ve 32 ayrı suç iddiasıyla tutuklanan Adnan Oktar’ın en yakınındaki isimlerden Beril Koncagül’e ait.

Beril Koncagül, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik operasyon sırasında gözaltına alınarak tutuklananlar arasındaydı. Ancak daha sonra itirafçı oldu ve anlattıklarıyla pişmanlık yasasından faydalanarak tahliye edildi.

Koncagül, kabus gibi geçirdiği 9 yılı TRT Haber'e anlattı.

"Adnan Oktar'dan kurtuldum, cezaevinde huzuru buldum"

Tutuklandıktan sonra huzuru cezaevinde bulduğunu belirten Kocagül, "Dragos bela kaynıyor, 6 saat 7 saat hakaret ediyordu, işkence, saçından sürüklüyor, köpek gibi havlatıyor, dövüyor, her şey var adamda. Ben yayınlarda ağlıyordum artık, sinirim bozuluyordu. Çünkü her gün yayın var, her gün benim bakışımı beğenmiyor, her gün 6-7 saat hakaret ediyor, uyutmuyor, yemek yedirmiyordu. Siz de her defasında evet aşkım çok doğru söylüyorsun, çok yanlış yaptım, insan deli oluyor, beyin ambole oluyor." dedi.

Kocagül, yıllarca Oktar’ın en yakınında bulunan insanlardan biriydi ancak kendi ifadesiyle ailesine yönelik tehditler yüzünden buna mecburdu.

"Her gün mutlaka biri dayak yerdi, aşağılamak için her şeyi yapardı"

9 yıl boyunca her gün aşağılandığını söyleyen kadınların Oktar'ın eziyetlerine maruz kaldıklarını anlattı:

"Biz Dragos’da kalıyoruz, kendi hayatımız var zannediyorlar. Biz her an istismara uğrayacağız diye rahat uyuyamıyorduk. Çağırıyor başlıyor dövmeye… böyle bir sistemden cezaevine girmişim, bir kere adam yok, bu nasıl bir lüks biliyor musunuz? Her gün mutlaka biri dayak yerdi, mutlaka birinin üzerine bir şeyler yemekler atılırdı. Aşağılamak için her şey yapılıyor. Köpek gibi havlayanlar, yerde sürünenler... Bu kızları her defasında Adnan Oktar dövüyor."

"Emekli maaşı yalan, aylık harcaması 2 milyon liraydı"

Adnan Oktar, Emniyet’teki ifadesinde emekli maaşı ile geçindiğini iddia etmişti. Beril Koncagül’e ise Oktar’ın bu iddiasını yaşadığını hayattan örnekler vererek çürütüyor:

"Emekli maaşı hepsi hikaye. Bu adamın aylık harcaması 2 milyon lira. Ev, araba, istekleri, kıyafetleri, ayakkabıları... 'Üzerime mal varlığı mı var. Ben Allah’a güveniyorum' diyor. O zaman kolunda ki 1 milyonluk saat ne yani? 20 bin lira bir tane ayakkabısı, bu adam da 60-70 tane var."

"Orada robot gibi yaşadık, ailelerimizden uzaklaştırıldık"

Beril Koncagül’ün anlattıkları suç örgütünün nasıl işlediğine dair de ipuçları içeriyor:

"Biz orada robot gibi yaşadık. Kitap okumak, tv izlemek yasak. İnternet sitesinde istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Bu yayına çıkanlar tipik gerizekalı gibi. Ne eline verilen metni okuyabiliyor ne normal konuşabiliyor. Robot gibi böyle tipler zaten estetik de yapılmış.

O evlerden kimse çıkamıyor. Zaten okulu bıraktırma sebebi, çıktığında işinin olmaması. Ailenle aranı bozuyor. Bu tarz şeylerle senin çıkış planını bozuyor.

Doktora gideceğim diyelim. Benim elimde para yok. Yanımızda silahlı iki kişi var. Para ödeneceği zaman o öder, sizi alır paket gibi bırakır. Kargo sistemi gibi"

"15 Temmuz'da darbenin başarılı olmasını istedi"

Suç örgütüne yönelik operasyonun ardından itirafçılar, bu karanlık yapının FETÖ ile olan ilişkisine dikkat çekmiş, Adnan Oktar hakkında geçmişte açılan davaların FETÖ mensubu yargı mensuplarınca kapatıldığını anlatmıştı.

Beril Koncagül de 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Adnan Oktar ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"Herkes için ayrı kurgu yapıyor. Bu 15 Temmuz’da da öyleydi. Darbeyi çok istedi fakat iki yönü vardı. Darbe gerçekleşti, boğaz köprüsü kesildi. 'Tamam. Benim yayına gitmem lazım. Saati bana sorsalardı, çok yanlış yaptılar. O zaman Tayyip Erdoğan’ı indirirlerdi' dedi."

"Sosyal medyada Oktar propagandası"

Örgüt, kaçmak isteyenleri gizli kamera çekimleriyle tehdit ediyor, sosyal medyada da haklarında karalama kampanyası başlatıyordu. Adnan Oktar Suç Örgütü, sosyal medyadaki algı çalışmalarını sürdürüyor. Örgüt elebaşı Oktar’ı öven paylaşımlara rastlamak halen mümkün.

Kocangül, bir kişinin 50 sahte hesabı olduğunu belirterek, internet siteleri ve hesapların özel kişilerce yurt dışından açıldığını ve bunun için 50-60 bin lira gibi bir para harcandığını söyledi.

"Sahte hesaplar ya da para karşılığı alınan robot hesaplar kullanılıyor"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da bu ve benzeri örgütlerin sosyal paylaşım ağlarındaki etkinliklerini sürdürmek için izledikleri yolu anlattı.

Aslında suç örgütleri için değil herkes için çalışan bireyler ve kurumlar mevcut. Hashtaginizin Trend Topic (TT) olmasını istiyorsanız 1000 liraya 10 bin paylaşım. 200 liraya 5 bin kullanıcı gönderebilirim size. Paylaşımınızı 10 bin kişi tarafından 300 tl ye beğenebilirim gibi... Maalesef böyle bir iş dalı da mevcut. Bunlar genellikle hacklenen insanların kullandığı sosyal medya hesapları ya da sahte hesapları kullanarak maalesef bu noktaya kadar çıkartabiliyorlar.

Suç örgütünün sosyal medyayı halen etkin bir biçimde kullanıyor olması Emniyet birimlerinin de takibinde.

Kaynak: TRT Haber