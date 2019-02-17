İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'nin başka ülkelere benzemediğini belirten Soylu, Türkiye'nin sadece kendisinden sorumlu bir millet de olmadığını söyledi.

Türk ordusunun, jandarmanın, polisin, kaymakamın, doktorun, öğretmenin ve hemşirenin Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da Fırat Kalkanı bölgesinde bulunduğunu aktaran Soylu, "311 bin kişi şu anda o diyarlara, kendi topraklarına geçti. Biz sadece kendi ülkemiz için değil, etrafımızdaki coğrafyanın da huzurunu temin etmekle sorumlu olan bir milletiz" ifadelerini kullandı.

"Partimizin grup başkanvekilleri cevap verebilme fırsatı bulur"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine "meczup" dediğini anımsatan Soylu, "Doğru ben meczubum. Neyin meczubuyum biliyor musunuz? Şehit ailelerimiz burada vicdanıyla beraber dururken, o şehitlerimiz toprağın altında bulunurken, PKK'lıları yürütseydim, HDP milletvekillerini yürütseydim o zaman meczup olurdum. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Sadece CHP'liler söylemiyor, aynı zamanda HDP'nin Eş Başkanı da bugün aynı sözü söylüyor, 'Bu adam meczup' diye. İnşallah bizim partimizin grup başkanvekilleri de onlara cevap verebilmek fırsatını bulurlar. Onları da bekliyoruz" diye konuştu.

"Sadece 2018'de 275 organize suç çetesini çökerttik"

Uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlarını sürdürdüklerini vurgulayan Soylu, "300 uyuşturucu liderini ellerini kelepçeleyip, doğru kodese gönderdik. Bunların önemli bir bölümü Türkiye tarafından bilinmiyor. Hiçbirinin suç kaydı yok" dedi.

Teröre katılımda son 30 yılın en düşük rakamını yakaladıklarının altını çizen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda 3 bin mağara ve sığınağı tarumar ettik. Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak. Cinsini de cibilliyetini de tarihini de yerin 7 kat dibine gömmek milletimize karşı namus borcumuzdur. Bu bizim kararlılığımızdır. Herkesin ayağına basıyoruz. Uyuşturucu satıcılarının ayağına basıyor muyuz? FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? PKK'nın ayağına basıyor muyuz? Türkiye'de 2018'de sadece 275 organize suç çetesini çökerttik. Bunun 6 tanesi Türkiye'nin en büyük suç çetesi. Amerika 'Afrin'e giremezsin' dedi. Biz girdik, onların ayağına basıyor muyuz? Onun için kuvvetli ve güçlü olmamız lazım."

Bakan Soylu, "Ayağının bastığı yerde ot bitmeyen Kılıçdaroğlu'nu ne olursunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sokmayın. 31 Mart akşamı ona zafer narası attırmayın" ifadelerini kullandı.

Taksi durağını ziyaret etti

Bakan Süleyman Soylu, programın ardından Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki taksi durağını ziyaret etti.

Burada da vatandaşa seslenen Soylu, uyuşturucu, PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C ile mücadele ettiklerini, Türkiye'de bir tanesinin bile esamisinin okunmayacağını dile getirdi.

Terör operasyonlarını sürdürdüklerine dikkat çeken Soylu, şunları söyledi:

"PKK'nın ve FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? Hem de çok sert basıyoruz. Daha büyük operasyonlar gelecek. Bu millete çektirdikleri 15 Temmuz'un acısını burunlarından fitil fitil getireceğiz. DHKP-C'nin ayağına basıyor muyuz? Adamları kalmadı zaten. Merak etmeyin onların da hareket kabiliyetini ortadan kaldıracağız."

Süleyman Soylu, konuşmasının ardından bir araya geldiği taksicilerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA