Alınan bilgiye göre, Bingöl TEİAŞ ekibi, yüksek gerilim hatlarının bakımını yapmak için Kale Göleti yakınlarına geldi. Burada 2 çalışan, hattı taşıyan direklere ulaşmak amacıyla, karla kaplı olması nedeniyle fark etmedikleri göletin üzerinden paletli araçla geçti.

Bu sırada göletin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu araçla suya düşen 2 kişi, kendi çabaları sonucu kurtulmayı başardı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi ekiplerinin aracı sudan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Elazığ 13. TEİAŞ Bölge Müdürlüğünden gelen ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Kaynak: AA