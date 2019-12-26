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OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı26 Aralık 2019 Perşembe 04:31 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 04:38
OHAL Komisyonu'nun çalışma süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışması süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyon, OHAL KHK'ları ile tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlıyor.
Yapılan son açıklamaya göre Komisyon 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 34 bin başvurunun incelemesini ise sürdürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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