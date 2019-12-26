Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışması süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, OHAL KHK'ları ile tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlıyor.

Yapılan son açıklamaya göre Komisyon 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 34 bin başvurunun incelemesini ise sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber