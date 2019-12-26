Türkiye

Düzce'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

26 Aralık 2019 Perşembe 02:57 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 03:00

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]