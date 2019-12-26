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İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın26 Aralık 2019 Perşembe 02:02 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 02:04
Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Esentepe Mahallesi Gammas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İki katllı mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki mobilya imalathanesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.
Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Sultangazi MOBİLYACILAR SİTESİ yangın gammas