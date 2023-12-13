Öğrenciyi merdivenden iten okul müdürüne 9 bin lira ceza

Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, öğrenci A.N.B'nin (12) ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık T.Ç'yi "kasten yaralama" suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın cezası, suçu kamu gücünün sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle yarı oranında artırılarak 270 gün adli para cezasına yükseltildi.

Mağduru cebir kullanarak yaraladığı anlaşıldığından sanığın cezası 3'te 1 oranında artırılarak 360 gün adli para cezasına çıkartıldı.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 300 gün adli para cezasına indirildi.

Verilen ceza 9 bin lira adli para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Muratpaşa ilçesindeki özel bir okulda mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü T.Ç. tarafından merdivenden itilen öğrenci A.N.B. yaralanmış, ailenin şikayeti üzerine okul müdürüne dava açılmıştı.