Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 13.12.2023 14:49

Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni aldığı tüfeği temizleyen Kudret Akyar, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda meydana geldi. Kudret Akyar’ın temizlediği yeni aldığı tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

ETİKETLER
Ankara Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
15:31
OPEC'in petrol üretimi kasımda azaldı
15:43
İngiliz akademisyen: 3 bin 800 yıllık mezardaki bulgular Türklerin kültürünü oluşturuyor
15:19
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
15:18
Hamas'tan İsrail'e: Gazze'de kaldığınız sürece kayıplarınızın faturası artacak
Haliç’te denizanası istilası
Haliç’te denizanası istilası
FOTO FOKUS
Hindistan Parlamentosu'nda ziyaretçiler Genel Kurul salonuna atladı
Hindistan Parlamentosu'nda ziyaretçiler Genel Kurul salonuna atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ