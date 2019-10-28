Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Darıca ilçesinden Anıtkabir'e giden öğrenciler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gitti.

[Fotoğraf: AA]

Tören alanında 60 metre uzunluğunda ve 40 metre eninde Türk bayrağı açan 150 öğrenci, daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA