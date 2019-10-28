Türkiye
Öğrencilerden Anıtkabir'e dev Türk bayrağı28 Ekim 2019 Pazartesi 18:02 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 18:01
Kocaeli'nin Ankara'ya gelen Deniz Yıldızları Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in kuruluşunu Anıtkabir'de 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak kutladı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Darıca ilçesinden Anıtkabir'e giden öğrenciler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gitti.
[Fotoğraf: AA]
Tören alanında 60 metre uzunluğunda ve 40 metre eninde Türk bayrağı açan 150 öğrenci, daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: türk bayrağı mozole Kocaeli atatürk Anıtkabir