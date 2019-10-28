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Aydın'da pamuk deposunda yangın28 Ekim 2019 Pazartesi 17:54 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 19:04
Aydın'da pamuk deposunda çıkan yangın, deponun bazı duvarlarının iş makineleriyle yıkılmasıyla kontrol altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu H.Ç'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katıldı.
[Fotoğraf: AA]
300 ton pamuk zarar gördü
Yangının depodaki diğer alanlara sıçraması üzerine ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti.
Bunun üzerine deponun bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık 300 ton pamuğun alevlerden zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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