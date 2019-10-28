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Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı28 Ekim 2019 Pazartesi 17:20 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:25
Van'ın Saray ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Örenburç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Van terörist terör operasyonu saray gözaltı