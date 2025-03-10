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Türkiye
TRT Haber 10.03.2025 13:22

Oğlunu köpek saldırısından korumak isteyen baba yaralandı

Karaman'da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu korumaya çalışan baba, hayvanın bacağından ısırması sonucu yaralandı.

45 yaşındaki Ziya Teber, 10 yaşındaki oğlu Kerimcan Teber ile birlikte yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Baba, oğlunu korumak için harekete geçti ancak köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, oğlu herhangi bir yara almadı.

Saldırgan köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Oğlunu köpek saldırısından korumak isteyen baba yaralandı
Oğlunu köpek saldırısından korumak isteyen baba yaralandı
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