Oğlunu köpek saldırısından korumak isteyen baba yaralandı

45 yaşındaki Ziya Teber, 10 yaşındaki oğlu Kerimcan Teber ile birlikte yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Baba, oğlunu korumak için harekete geçti ancak köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, oğlu herhangi bir yara almadı.

Saldırgan köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.