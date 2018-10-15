Öfkeli deve sahibini öldürdü

Aydın Germencik'te Ömerbeyli Mahallaesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İsmail Candaş'a sahibi olduğu güreş devesi saldırdı. Yaşlı adam aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetti.

Devesi "Büyük İstanbullu"ya yem vermek için ahıra giden yaşlı adam devenin hedefi oldu.

Ahırdan gelen sesler üzerine ahıra koşan komşuları yaşlı adamı yerde cansız yatarken buldu..

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede İsmail Candaş'ın kolunda devenin ısırık izlerine rastladı. Yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar oluştuğu tespit etti.

Olay yeri incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öfkeli deve ise sakinleşmesi için ahıra bağlandı.

9 yaşındaki devenin, İsmail Candaş'a, 3 yıl önce ölen ağabeyinden kaldığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber