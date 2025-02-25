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Türkiye
AA 25.02.2025 01:51

Odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kaldı, sürücü bulunamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kaldı. Araç içinde kimseye rastlamayan ekipler sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kaldı, sürücü bulunamadı

Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen kamyon, Cemalpaşa Mahallesi İsmail Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkınca bariyerlere çarpıp Savrun Çayı kenarında 3 metrelik istinat duvarında asılı kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonu kontrol ettiklerinde araçta kimsenin olmadığını tespit etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevrede de araştırma yapan ekipler, herhangi bir yaralıya rastlamadı.

Kamyonun gerekli incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı belirtildi.

Polis araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

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