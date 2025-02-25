Odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kaldı, sürücü bulunamadı

Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen kamyon, Cemalpaşa Mahallesi İsmail Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkınca bariyerlere çarpıp Savrun Çayı kenarında 3 metrelik istinat duvarında asılı kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonu kontrol ettiklerinde araçta kimsenin olmadığını tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Çevrede de araştırma yapan ekipler, herhangi bir yaralıya rastlamadı.

Kamyonun gerekli incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı belirtildi.

Polis araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.