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Türkiye
AA 25.02.2025 00:38

Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis memuru İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu
[AA (Arşiv)]

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru Birol için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İbrahim Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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