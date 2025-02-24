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Türkiye
AA 24.02.2025 23:35

'Maydonoz Döner' zincirine FETÖ operasyonu: 126 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün finans ağı çökertildi. Örgüte, Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden finans sağladığı belirlenen 126 kişi tutuklandı.

'Maydonoz Döner' zincirine FETÖ operasyonu: 126 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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